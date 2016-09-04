Osclass importer не загружает объявления где images битая ссылка

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Osclass importer не загружает объявления где images битая ссылка

необходимо настроить таким образом, чтобы подгружало объявление даже если есть битая ссылка

https://market.osclass.org/plugins/ad-management/ad-importer_53

7 лет назад
haubau
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
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