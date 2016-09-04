Osclass importer не загружает объявления где images битая ссылка

Есть верстка http://goo.gl/2krMDW На первом экране есть всплывающие слова. Есть несколько проблем: 1. Иногда несколько слов (3-4) всплывают одновременно. Прям синхронно. 2. Тоже несколько слов всплывают в куче. Не синхронно, но все рядом. 3. Через какое-то время после загрузки страницы ...