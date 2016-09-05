Скрипт/плагин управления web-страницей

$35
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки103 просмотра
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Добрый день!

Необходимо создать подобный этому http://sreda-kvartal.ru/search   скрипт/плагин управления страницей с обращением к csv-файлу (базе свободных квартир). 

Требования к скрипту: скрипт/плагин должен работать на базе wordpress. 

Процедуры:

1) После выбора бегунками списка подходящих квартир и нажатия на ту, которая подходит, открывается страница бронирования (ее можно увидеть, если нажать на этой странице http://sreda-kvartal.ru/plans/korpus103/section1/floor6/flat49 кнопку "Заявка на бронь".

2) После заполнения и пересылается запрос на бронирование квартиры на почту, которую мы пропишем. 

Плагин будет парсить файл. Файл добавляет администратор (в плагин). В момент добавления скрипт переносит все данные  в базу данных Mysql и каждый запрос клиента работает с Mysql.  При добавлении нового файла, старые строки из базы удаляются и заменяются новыми.

Сроки выполнения: 2 дня.

7 лет назад
religare
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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