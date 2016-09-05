Скрипт/плагин управления web-страницей

Добрый день!

Необходимо создать подобный этому http://sreda-kvartal.ru/search скрипт/плагин управления страницей с обращением к csv-файлу (базе свободных квартир).

Требования к скрипту: скрипт/плагин должен работать на базе wordpress.

Процедуры:

1) После выбора бегунками списка подходящих квартир и нажатия на ту, которая подходит, открывается страница бронирования (ее можно увидеть, если нажать на этой странице http://sreda-kvartal.ru/plans/korpus103/section1/floor6/flat49 кнопку "Заявка на бронь".

2) После заполнения и пересылается запрос на бронирование квартиры на почту, которую мы пропишем.

Плагин будет парсить файл. Файл добавляет администратор (в плагин). В момент добавления скрипт переносит все данные в базу данных Mysql и каждый запрос клиента работает с Mysql. При добавлении нового файла, старые строки из базы удаляются и заменяются новыми.

Сроки выполнения: 2 дня.