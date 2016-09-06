Модуль каталога для Yii2

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки126 просмотров
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Нужно разработать модуль каталога товаров для Yii2 фреймворка. Модуль должен работать по апи с магазином allegro.pl  и выдергивать оттуда только запчасти. Сверстанный дизайн я предоставлю. На packagist.org есть обертка для этого апи. На данном этапе нужно разработать только каталог (без корзины, управления пользователями, личных кабинетов).

Требования к коду: он должен быть выполнен максимально с использованием инструментов Yii2,качественно прокомментирован, чтобы в нем мог разобраться другой специалист не напрягаясь (в бд тоже должны быть комментарии для полей таблиц).

Возможно постоянное сотрудничество. Работы очень много.

7 лет назад
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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