PHP скрипт - модификация html шаблона

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки117 просмотров
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Добрый день,

Для генератора сайтов нужен модификатор шаблонов (уникализатор).

Вот ориентировочное ТЗ:

-Копируется мастер-шаблон, накладываются на него такие действия:

1.Сгенерить картинку лого с названием сайта - вставить в хедер.

2.Вставить в теги div сгенеренные style="что-то"

3.Добавление в теги div сгенеренных id (с включением ключевого слова)

4.Добавление по коду шаблона

PHPHTML
7 лет назад
centrua
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад