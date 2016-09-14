Парсинг данных одного сайта.

Веб-программированиеЗавершен12 заявок148 просмотров
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Добрый день. Необходим спарсить каталог одного сайте. Данные предоставить в CSV файле, образец прикреплён.

7 лет назад
Kreml
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
$20
3 дня
Хороший исполнитель. Работу выполнил качественно. По ходу задавал уточняющие вопросы, парсер залил на хостинг и произвёл отладку. Рекомендую.
Детальная постановка задачи, часто на связи. Рекомендую как ответственного заказчика, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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