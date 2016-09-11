Доработка самописного движка на PHP

Сайт на битриксе, бизнес редакции. ТЗ ниже. Жду ваших предложений. 1. Мне нужна система оценивания учеников онлайн на сайте. Суть в том, чтобы оценивать онлайн учеников на занятии. 2. Это некие две большие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести ряд правок в этот сайт: http://wmrtraf.ru/
1. Нужно сделать призовой фонд, и определённый % от всех пополнений должен идти в этот фонд. Нужно чтобы % можно было устанавливать в админке. Тут http://wmrtraf.ru/konkurs?type=ads конкурс рекламодателей. На данный момент призы фиксированные (устанавливаются из админки), нужно чтобы призы устанавливались в процентах, а этот процент брался из призового фонда.
2. Исправить отображение "Завершенные конкурсы, последние 5 результатов", сейчас там путаница.
3. Пароли в БД хранятся в открытом виде, надо шифровать в MD5.
4. На основе рекламной цепочки создали бегущую строку, с рекламного счёта пользователя без проблем можно заказать рекламу, но с внешних платёжек не получается - заказ появляется в профиле как неоплаченный, при том, что транзакции проходят.
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