Доработка самописного движка на PHP

Необходимо внести ряд правок в этот сайт: http://wmrtraf.ru/

1. Нужно сделать призовой фонд, и определённый % от всех пополнений должен идти в этот фонд. Нужно чтобы % можно было устанавливать в админке. Тут http://wmrtraf.ru/konkurs?type=ads конкурс рекламодателей. На данный момент призы фиксированные (устанавливаются из админки), нужно чтобы призы устанавливались в процентах, а этот процент брался из призового фонда.

2. Исправить отображение "Завершенные конкурсы, последние 5 результатов", сейчас там путаница.

3. Пароли в БД хранятся в открытом виде, надо шифровать в MD5.

4. На основе рекламной цепочки создали бегущую строку, с рекламного счёта пользователя без проблем можно заказать рекламу, но с внешних платёжек не получается - заказ появляется в профиле как неоплаченный, при том, что транзакции проходят.