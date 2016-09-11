Доработка самописного движка на PHP

Веб-программированиеЗавершен5 заявок149 просмотров
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Необходимо внести ряд правок в этот сайт: http://wmrtraf.ru/

1. Нужно сделать призовой фонд, и определённый % от всех пополнений должен идти в этот фонд. Нужно чтобы % можно было устанавливать в админке.  Тут http://wmrtraf.ru/konkurs?type=ads конкурс рекламодателей. На данный момент призы фиксированные (устанавливаются из админки), нужно чтобы призы устанавливались в процентах, а этот процент брался из призового фонда.

2. Исправить отображение "Завершенные конкурсы, последние 5 результатов", сейчас там путаница.

3. Пароли в БД хранятся в открытом виде, надо шифровать в MD5.

4. На основе рекламной цепочки создали бегущую строку, с рекламного счёта пользователя без проблем можно заказать рекламу, но с внешних платёжек не получается - заказ появляется в профиле как неоплаченный, при том, что транзакции проходят.

PHP
7 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
aramkettsyan
Арам 
31 годАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$25
2 дня
Арам очень хорошо справился с поставленной задачей. В процессе работы было видно, что человек старательный и ответственный.
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