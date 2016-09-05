Скрипта сайт вордпресс

Для сайта на WP требуется разработать скрипт для внутренней перелинковки из текста страниц сайта по следующим параметрам:

1. Возможность списком указать анкоры (ключ) и ссылку на страницу

2. Чтобы анкор использовался 1 раз на всем сайте (допустим ландшафтный дизайн, но ландшафтного дизайна, ландшафтному дизайну – это другие уникальные анкоры)

3. Возможность добавлять ссылке title, и при клике чтобы страница открывалась в новом окне

4. Чтобы в ручную проставленные анкоры учитывались

5. Нужна возможность ограничения количество анкоров на старнице (страница вся в анкорах конечно не нужна)

6. Чтобы на главной странице эти анкоры автоматом не ставились

7. Также чтобы плагин не грузил сайт, отдельный индекс или что то такое

Интересует цена вопроса и сроки, просьба сразу писать предложения с ценами