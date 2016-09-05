Скрипта сайт вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки117 просмотров
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Для сайта на WP требуется разработать скрипт для внутренней перелинковки из текста страниц сайта по следующим параметрам: 

1. Возможность списком указать анкоры (ключ) и ссылку на страницу 

2. Чтобы анкор использовался 1 раз на всем сайте (допустим ландшафтный дизайн, но ландшафтного дизайна, ландшафтному дизайну – это другие уникальные анкоры) 

3. Возможность добавлять ссылке title, и при клике чтобы страница открывалась в новом окне 

4. Чтобы в ручную проставленные анкоры учитывались 

5. Нужна возможность ограничения количество анкоров на старнице (страница вся в анкорах конечно не нужна) 

6. Чтобы на главной странице эти анкоры автоматом не ставились 

7. Также чтобы плагин не грузил сайт, отдельный индекс или что то такое 

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7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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