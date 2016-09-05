Скрипта сайт вордпресс

Нужно разработать модуль каталога товаров для Yii2 фреймворка. Модуль должен работать по апи с магазином allegro.pl и выдергивать оттуда только запчасти. Сверстанный дизайн я предоставлю. На packagist.org есть обертка для этого апи. На данном этапе ...
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Для сайта на WP требуется разработать скрипт для внутренней перелинковки из текста страниц сайта по следующим параметрам:
1. Возможность списком указать анкоры (ключ) и ссылку на страницу
2. Чтобы анкор использовался 1 раз на всем сайте (допустим ландшафтный дизайн, но ландшафтного дизайна, ландшафтному дизайну – это другие уникальные анкоры)
3. Возможность добавлять ссылке title, и при клике чтобы страница открывалась в новом окне
4. Чтобы в ручную проставленные анкоры учитывались
5. Нужна возможность ограничения количество анкоров на старнице (страница вся в анкорах конечно не нужна)
6. Чтобы на главной странице эти анкоры автоматом не ставились
7. Также чтобы плагин не грузил сайт, отдельный индекс или что то такое
Интересует цена вопроса и сроки, просьба сразу писать предложения с ценами
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