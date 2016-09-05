Оптимизировать прототип сайта в Axure и сделать дизайн всех страниц

Есть действующий сайт xyz-1c.ru , стоит задача его доработать. Мы сами сделали прототип в Axure с идеями как мы хотим доработать сайт. Прототип здесь опубликован http://58gfnb.axshare.com

Есть исторический дизайн в виде фотошопа (с разделением на слои и т.п.) Прототип и прошлый дизайн будет предоставлен после выхода на сделку.

Нужно сделать:

1. Оптимизировать прототип в Акшуре с точки зрения удобства расположения блоков. Сделать какие-то доработки с точки зрения маркетинга и повышения конверсии;

2. На основе прототипа сделать дизайн страниц (новых и измененных) на основе корпоративного стиле, то есть на основе исторического дизайна;