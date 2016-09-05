XMPP (Jabber) клиент на Android

Веб-программированиеЗакрытнет заявок131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать приложение Conversations (https://github.com/siacs/Conversations ), чтобы:

- История сообщений включалась опционально (а не обязательно, как сейчас)

(можно было выбрать, сохранять или не сохранять историю сообщений, при выходе из соединения - история сообщений текущей сессии очищалась.)

Android
7 лет назад
kabanello
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать и скопировать сайт по психологии

    Добрый день. Нужно создать сайт по типу http://www.persev.ru Немного изменить дизайн, осовременить и сделать отличным от примера. Спарсить оттуда большую часть контента. Немного доработать интерфейс пользователей, сделав его более удобным и функциональным. Подобрать подходящую бесплатную sms. Указывайте ваши цены и сроки.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на WP: календарь событий, фильтры по произвольным поля

    Нужно сделать календарь событий на сайте и еще несколько фильтров по произвольным полям, см. ТЗ во вложении.  Укажите в комментарии сроки и стоимость реализации по каждому из пунктов ТЗ.  Спасибо.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ячейки Вороного и javascript

    Необходимо разработать модуль на основе [url=https://strongriley.github.io/d3/ex/voronoi.html]https://strongriley.github.io/d3/ex/voronoi.html[/url] Суть в следующем: имеется набор базовых точек (координат), которые необходимо хаотично смещать в пределах области задаваемого радиусом, и строить на их основе ячейки. Необходимо регулировать область поиска (радиус) и хаотичность ...

    Javascript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт-каталог

    1. Создать базовую инфраструктуру блога. http://www.yiiframework.com/doc/blog/1.1/en/start.requirements 2. Создать базовую инфраструктуру дерева категорий.  - CRUD для категорий, отображение их в табличном виде с пейджерм.  - В каждую категорию, можно добавить подкатегории вложенностью до 5 пунктов.  3. Создать страницу для добавления товара.  - ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг сайта, доработка php парсера (возможно разработка с нуля)

    Парсим [url=http://www.raycompany.ru/]http://www.raycompany.ru/[/url] со скидкой от цен в 3%, если у них нет цены или она 0 то пишем: цену уточняйте.  Заливаем на svetoplus.ru. Скрипт раз в неделю автоматом должен заливать товары в необходимые категории.  Рассчитываем на постоянное сотрудничество. Подробности в ...

    PHPПарсинг сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад