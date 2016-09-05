Нужно разработать модуль каталога товаров для Yii2 фреймворка. Модуль должен работать по апи с магазином allegro.pl и выдергивать оттуда только запчасти. Сверстанный дизайн я предоставлю. На packagist.org есть обертка для этого апи. На данном этапе ...
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Здравствуйте, файл прикрепил.
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