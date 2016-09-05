Сделать и скопировать сайт по психологии

1. Создать базовую инфраструктуру блога. http://www.yiiframework.com/doc/blog/1.1/en/start.requirements 2. Создать базовую инфраструктуру дерева категорий. - CRUD для категорий, отображение их в табличном виде с пейджерм. - В каждую категорию, можно добавить подкатегории вложенностью до 5 пунктов. 3. Создать страницу для добавления товара. - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно создать сайт по типу http://www.persev.ru
Немного изменить дизайн, осовременить и сделать отличным от примера.
Спарсить оттуда большую часть контента.
Немного доработать интерфейс пользователей, сделав его более удобным и функциональным.
Подобрать подходящую бесплатную sms.
Указывайте ваши цены и сроки.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
http://m-trokot.ru http://m-trokot.ru Согласно данному сервису надо дотянуть до 90% https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Парсим [url=http://www.raycompany.ru/]http://www.raycompany.ru/[/url] со скидкой от цен в 3%, если у них нет цены или она 0 то пишем: цену уточняйте. Заливаем на svetoplus.ru. Скрипт раз в неделю автоматом должен заливать товары в необходимые категории. Рассчитываем на постоянное сотрудничество. Подробности в ...Завершен7 лет назад
Нужен парсер или услуги человека, который имеет парсер. необходимо парсить контактные данные из объявлений контекстной рекламы пишите свои условия.Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть проект, нужно написать на PHP фреймворке Yii. В приложении ТЗ. В отклике на заявку проекта прошу написать сроки и стоимость работы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна натяжка и программирование верстки на Opencart. Верстка есть. Нужна только натяжка (шаблон) Ну и потом доработки по программированию. Вот сама верстка. [url=http://cn50603.tmweb.ru/v79/]cn50603.tmweb.ru/v79/[/url] Сайт с товарами, фильтрами и тд, уже есть наполненный. Цена за создание шаблона из стандартных возможностей Opencart А ...Завершен7 лет назад
- $75
Есть действующий сайт xyz-1c.ru , стоит задача его доработать. Мы сами сделали прототип в Axure с идеями как мы хотим доработать сайт. Прототип здесь опубликован [url=http://58gfnb.axshare.com/]http://58gfnb.axshare.com[/url] Есть исторический дизайн в виде фотошопа (с разделением на слои и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть несколько задач по разработке и доработке js. Первая, которую желательно решить сегодня - доработка страницы http://bit.ly/2csG1Jb Здесь надо переработать анимацию появления текстов на первом экране сейчас фейдин и фейд аут одновременно происходят надо чтобы последовательно, сначала старый ...Завершен7 лет назад