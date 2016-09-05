Сделать и скопировать сайт по психологии

Нужна натяжка и программирование верстки на Opencart. Верстка есть. Нужна только натяжка (шаблон) Ну и потом доработки по программированию. Вот сама верстка. [url=http://cn50603.tmweb.ru/v79/]cn50603.tmweb.ru/v79/[/url] Сайт с товарами, фильтрами и тд, уже есть наполненный. Цена за создание шаблона из стандартных возможностей Opencart А ...