Asterisk веб часть самописная

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок199 просмотров
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Нужен программист который разбирается в Asterisk , работа займет примерно месяц.

Требуется написать веб часть для кол центра, работа со звонками. Вывод инфо, прием звонков, пере адресация, "веб звонки".

Напишите стоимость вашего месяца работы.

ТЗ по пунктам обговорим..

7 лет назад
deril1
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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