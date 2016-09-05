Разработка небольшого сайта на NetCat

Нужен программист который разбирается в Asterisk , работа займет примерно месяц. Требуется написать веб часть для кол центра, работа со звонками. Вывод инфо, прием звонков, пере адресация, "веб звонки". Напишите стоимость вашего месяца работы. ТЗ по пунктам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт состоит преимущественно из текстовых страниц. Из модулей будут:
галерея
отзывы
форма обратной связи
версия для слабовидящих
Опыт работы с NetCat обязателен. Другие cms не предлагайте. ТЗ и макеты отправлю личным сообщением.
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