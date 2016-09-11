Разработка модуля для DLE + натяжка верстки

$250
Веб-программированиеЗавершен1 заявка145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать модуль для DLE,  который сможет выводить новости в зависимости от страны проживания юзера. Также необходимо натянуть существующую верстку на движок DLE.

7 лет назад
avansare
42 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sha9
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$300
5 дней
Отличная работа! Ребята выполняют работу любой сложности с креативным подходом. Решают любые задачи. Все выполнено в срок. Сервис на высочайшем уровне! Рекомендую!
Все хорошо, отличный заказчик. Работаем.
  • Похожие заказы

  • Правки по Wordpress

    raddio.net  Сразу напишу что шаблон там покупной и все новости лежат не в стандартных записях post если это имеет разницу. 1. Создать какойто фильтр сортировки, на страницах категорий и архивов. Сортировать по дате, названию, прослушиванию, лайкам.  2. Вывести ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать скрипт антифрода (собирать статистику параметров браузера)

    $200

    Здравствуйте. Надо записать скрипт антифрод системы, т.е. собирать параметры каждого юзера который ашел на сайт. Все параметры как в https://xakep.ru/2015/01/30/user-web-tracking-howto/ Очень желательно что бы у вас был опыт в такой сфере.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Удалить вирус с сайта на WordPress

    Добрый день.  На сайте mlk.by содержится вирус. Так выдает Google. Нужно просканировать код и удалить вредоносные файлы. Также необходимо сделать действия, которые обезопасят сайт от последующих аналогичных атак.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Front-end со знанием Marionette, Backbone

    Приветствую, На действующий проект, требуется Front-End разработчик с отличным знанием JS: Marionette, Backbone для реализации текущих задач (см. техническое задание). [list=1][*]Или мы ищем человека / команду, готовую полностью взять на себя текущие работы по проекту, а так ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Веб-программисту, специалисту по Joomla 3.6

    $450

    Нужна модификация букинга-плагина (Joomla 3.6.2, Virtuemart, установлен плагин отбора товара по характеристикам Cherry Picker): Модифицируемый плагин: virtuemartcalendardate.com 1.) Отсрочка оплаты брони до подтверждения хозяином дома - чтобы турист не мог сразу оплатить заказанные числа: клиент оставляет заявку ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка небольшого сайта на NetCat

    Сайт состоит преимущественно из текстовых страниц. Из модулей будут:  галерея  отзывы  форма обратной связи  версия для слабовидящих  Опыт работы с NetCat обязателен. Другие cms не предлагайте. ТЗ и макеты отправлю личным сообщением.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать сайт на Laravel

    Нужно доработать сайт [url=http://nightbook.it-uley.ru/]http://nightbook.it-uley.ru/[/url]  подготовить его к выпуску   Тз находится тут [url=https://docs.google.com/document/d/1-I1fjsYmL3KfeBdT-0xXLZyiUnIVunuwHXzee7FqUCY/edit]https://docs.google.com/document/d/1-I1fjsYmL3KfeBdT-0xXLZyiUnIVunuwHXzee7FqUCY/edit[/url]

    Laravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интегрировать в страницу любой готовый скрипт фотогалереи

    Задача:  интегрировать в страницу любой готовый скрипт фото галереи. чтобы отображение было как на макете, больше ничего интегрировать не надо. есть такие страницы http://testsite25.gq/albums/hall_decorating.html http://testsite25.gq/albums/photo_from_events.html http://testsite25.gq/albums/gallery.html http://testsite25.gq/albums/index.html в них присутсвует как бы фотогалерея http://joxi.ru/Drl89BF4lno3rP задача сделать некий фейк сайт пока делается основной. поэтому ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад