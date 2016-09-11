Разработка модуля для DLE + натяжка верстки

Задача: интегрировать в страницу любой готовый скрипт фото галереи. чтобы отображение было как на макете, больше ничего интегрировать не надо. есть такие страницы http://testsite25.gq/albums/hall_decorating.html http://testsite25.gq/albums/photo_from_events.html http://testsite25.gq/albums/gallery.html http://testsite25.gq/albums/index.html в них присутсвует как бы фотогалерея http://joxi.ru/Drl89BF4lno3rP задача сделать некий фейк сайт пока делается основной. поэтому ...