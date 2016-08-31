Вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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1. При перелистывании каталога надо сделать так, чтобы страница не 

обновлялась, а перелистывались картинки букетов. page2 в адресе и 

прочее. Тот кто первый раз на сайте, не сразу поймет, что надо 

скролить вниз каждый раз. На старом сайте было при нажатии кнопки 

вперд или назад. http://9595952.ru/flowers/gotovye-bukety/   

2. Тоже самое с корзиной. Надо сделать так, чтобы не приходилось 

скролить. 

3. Кроссброузерность. Это было в задании. (файл в IE) 

4. Добавляю в корзину товар, а потом в корзине пытаюсь увеличить 

количество товара – ничего не происходить. Нажатие обновить корзину 

тоже ничего не дает. 

5. При нажатии на "Добавить открытку" исчезает поле текст откытки. 

Куда его вводить потом? 

Ссылку на сайт дам по запросу

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7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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