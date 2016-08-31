1. При перелистывании каталога надо сделать так, чтобы страница не

обновлялась, а перелистывались картинки букетов. page2 в адресе и

прочее. Тот кто первый раз на сайте, не сразу поймет, что надо

скролить вниз каждый раз. На старом сайте было при нажатии кнопки

вперд или назад. http://9595952.ru/flowers/gotovye-bukety/

2. Тоже самое с корзиной. Надо сделать так, чтобы не приходилось

скролить.

3. Кроссброузерность. Это было в задании. (файл в IE)

4. Добавляю в корзину товар, а потом в корзине пытаюсь увеличить

количество товара – ничего не происходить. Нажатие обновить корзину

тоже ничего не дает.

5. При нажатии на "Добавить открытку" исчезает поле текст откытки.

Куда его вводить потом?

Ссылку на сайт дам по запросу

Кто просит предоплату , не писать!