Нужно разработатьпарсер для сайта [url=http://test12.cs-studio.com.ua]http://test12.cs-studio.com.ua[/url] (Каталог разработан на компоненте ZOO) Сайт делался на основе сайта [url=http://beta.flamp.ru]http://beta.flamp.ru[/url] (у них сразу перекидывает на поддомен Челябинска). У нас на основном домене будет Челябинск, при выборе города перекидывает на поддомены. Так как на данный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. При перелистывании каталога надо сделать так, чтобы страница не
обновлялась, а перелистывались картинки букетов. page2 в адресе и
прочее. Тот кто первый раз на сайте, не сразу поймет, что надо
скролить вниз каждый раз. На старом сайте было при нажатии кнопки
вперд или назад. http://9595952.ru/flowers/gotovye-bukety/
2. Тоже самое с корзиной. Надо сделать так, чтобы не приходилось
скролить.
3. Кроссброузерность. Это было в задании. (файл в IE)
4. Добавляю в корзину товар, а потом в корзине пытаюсь увеличить
количество товара – ничего не происходить. Нажатие обновить корзину
тоже ничего не дает.
5. При нажатии на "Добавить открытку" исчезает поле текст откытки.
Куда его вводить потом?
Ссылку на сайт дам по запросу
Кто просит предоплату , не писать!
- Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нам необходимо: Сайт: psprtточкаru 1. При выборе того или иного квеста, на главной странице их два, человека перебрасывает на страницу выбора времени (страничка psprtточкаru/khaker-kvest-pushkino/ ) человек выбирает то или иное время, после чего всплывает форма с вводом ...Закрыт7 лет назад
Ребята, добрый день! Нужна помощь.Есть недоработанный блог на Wordpress, нужно исправить ошибки микроразметки. Есть разбирающиеся?Завершен7 лет назад
Сайт [url=http://1ecn.ru/]http://1ecn.ru/[/url] В разделе «Коммерческие помещения» не работает фильтр по продаже и аренде. Нужно, чтобы заработал Пишите сроки , стоимость , скайпВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
После переноса на новый сервер простой самописной админки на PHP появились ошибки при редактирование фишки товара, или создании нового [url=http://download.alesko.eu/error2.png]http://download.alesko.eu/error2.png[/url] [url=http://download.alesko.eu/error3.png]http://download.alesko.eu/error3.png[/url] нужно поправить, работа срочная сразу пишите цену, сделать надо сегодняВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать виджет для сайтов, который будет выскакивать у посетителей если они зашли через смартфон. Пример можно посмотреть во вложении. Виджет представляет собой промо страницу с целью привлечь посетителя установить приложение. Более того, в зависимости ...Завершен7 лет назад
Сайт bramy.ru Будет много доработок с этим сайтом, в частности нужно будет сделать личный кабинет, оплату по картам, формирование счетов, возможно с привязкой к CRM и еще много всего. Тестовое задание (с оплатой). Одна из страниц интернет-магазина http://www.bramy.ru/vorota-otkatnye1/avtomatika-genius1/komplekt-privoda-genius-milord-5c-dlya-otkatnyh-vorot.html После описания ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $175
[b]Необходимо сделать блок доработок для сайта на Bitrix, тематика фитнес индустрии. Сайт достаточно сильно отошел от стандартов Bitrix, поэтому необходимы хорошие знания PHP и опыт работы с Gitом. [/b] Работы: - работа с Git (сейчас настроено все через ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Модуль уже установлен, необходимо его настроить на уровне корзины. Программист который взялся не смог довести работу до конца. Необходимо доделать. + есть еще ряд багов, которые нужно поправить.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо на новостном сайте на страницах статей и категорий реализовать AMP страницы. Сайт работает на Joomla 3.6. Статьи и категории на K2. Сайт мультиязычный, используется Falang. Реализация нужна БЕЗ wbAMP. Возможно у кого то ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад