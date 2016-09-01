Доработка блога на Wordpress, микроразметка

Нужно разработатьпарсер для сайта [url=http://test12.cs-studio.com.ua]http://test12.cs-studio.com.ua[/url] (Каталог разработан на компоненте ZOO) Сайт делался на основе сайта [url=http://beta.flamp.ru]http://beta.flamp.ru[/url] (у них сразу перекидывает на поддомен Челябинска). У нас на основном домене будет Челябинск, при выборе города перекидывает на поддомены. Так как на данный ...
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Ребята, добрый день! Нужна помощь.Есть недоработанный блог на Wordpress, нужно исправить ошибки микроразметки. Есть разбирающиеся?
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