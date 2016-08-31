Нужна команда Java-разрабов

Привет,

Наша компания открывает новое бизнес-направление в сфере систем по голосовой идентификации.

Система будет на Java EE. Так как основная часть системы должна быть разработана единоразово, нет смысла нанимать людей в штат. Хотим поработать с внешними командами. Детали проекта скину после общения.

Приоритет командам из Москвы/области или командам с менеджером/тимлидом в Москве/области.

Прошу оставлять ваши предложения с указанием цены за мендей. Спасибо.