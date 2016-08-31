Нужна команда Java-разрабов

Веб-программированиеЗакрытнет заявок128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет, 

Наша компания открывает новое бизнес-направление в сфере систем по голосовой идентификации. 

Система будет на Java EE. Так как основная часть системы должна быть разработана единоразово, нет смысла нанимать людей в штат. Хотим поработать с внешними командами. Детали проекта скину после общения. 

Приоритет командам из Москвы/области или командам с менеджером/тимлидом в Москве/области. 

Прошу оставлять ваши предложения с указанием цены за мендей. Спасибо.

7 лет назад
abla15
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработать парсер для сайта

    $30

    Нужно разработатьпарсер для сайта [url=http://test12.cs-studio.com.ua]http://test12.cs-studio.com.ua[/url] (Каталог разработан на компоненте ZOO)   Сайт делался на основе сайта [url=http://beta.flamp.ru]http://beta.flamp.ru[/url] (у них сразу перекидывает на поддомен Челябинска). У нас на основном домене будет Челябинск, при выборе города перекидывает на поддомены. Так как на данный ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вордпресс

    1. При перелистывании каталога надо сделать так, чтобы страница не  обновлялась, а перелистывались картинки букетов. page2 в адресе и  прочее. Тот кто первый раз на сайте, не сразу поймет, что надо  скролить вниз каждый раз. На старом сайте ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Помощь по сайту

    Сайт [url=http://1ecn.ru/]http://1ecn.ru/[/url] В разделе «Коммерческие помещения» не работает фильтр по продаже и аренде. Нужно, чтобы заработал  Пишите сроки , стоимость , скайп

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить админку

    После переноса на новый сервер простой самописной админки на PHP появились ошибки при редактирование фишки товара, или создании нового [url=http://download.alesko.eu/error2.png]http://download.alesko.eu/error2.png[/url] [url=http://download.alesko.eu/error3.png]http://download.alesko.eu/error3.png[/url] нужно поправить, работа срочная сразу пишите цену, сделать надо сегодня

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Всплывающее модальное окно в мобильном браузере

    Необходимо создать виджет для сайтов, который будет выскакивать у посетителей если они зашли через смартфон. Пример можно посмотреть во вложении. Виджет представляет собой промо страницу с целью привлечь посетителя установить приложение. Более того, в зависимости ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка сайта на MODX Evo

    Сайт bramy.ru  Будет много доработок с этим сайтом, в частности нужно будет сделать личный кабинет, оплату по картам, формирование счетов, возможно с привязкой к CRM и еще много всего. Тестовое задание (с оплатой).  Одна из страниц интернет-магазина  http://www.bramy.ru/vorota-otkatnye1/avtomatika-genius1/komplekt-privoda-genius-milord-5c-dlya-otkatnyh-vorot.html После описания ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Bitrix: выполнить блок доработок для сайта по фитнесу

    $175

    [b]Необходимо сделать блок доработок для сайта на Bitrix, тематика фитнес индустрии. Сайт достаточно сильно отошел от стандартов Bitrix, поэтому необходимы хорошие знания PHP и опыт работы с Gitом. [/b] Работы:  - работа с Git (сейчас настроено все через ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модуль Новой почты (Украина) в ИМ на OpenCart

    $10

    Модуль уже установлен, необходимо его настроить на уровне корзины. Программист который взялся не смог довести работу до конца. Необходимо доделать. + есть еще ряд багов, которые нужно поправить.

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • AMP для Joomla с K2

    Необходимо на новостном сайте на страницах статей и категорий реализовать AMP страницы. Сайт работает на Joomla 3.6. Статьи и категории на K2. Сайт мультиязычный, используется Falang. Реализация нужна БЕЗ wbAMP.   Возможно у кого то ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад