Доработки OpenCart 2

1. Доработка системы для формирования нескольких мультивалютных прайс листов и привязка конкретного прайс листа к группе клиентов 2. Настройка автоматического получения остатков из 1С 3. Настройка закладки Документация в карточке товара с возможностью скачивания файлов 4. Настройка форм регистрации физического и юридического лица 5. Настройка раздела Новости на главной странице 6. Форматирование и настройка сайта Возможно с дальнейшем понадобиться консультативная помощь в настройке параметров работы системы.2. Надо подобрать платный 1с коннектор и организовать выгрузки остатков в авт режиме3. Настроить модуль documentation который открывает вкладку документация в карточке товара и позволяет скачивать файлы привязанный к товару5. Подобрать и настроить модуль новостей для размещения на главной странице

Бюджет 6000