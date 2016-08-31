Доработки OpenCart 2

Нужно разработатьпарсер для сайта [url=http://test12.cs-studio.com.ua]http://test12.cs-studio.com.ua[/url] (Каталог разработан на компоненте ZOO) Сайт делался на основе сайта [url=http://beta.flamp.ru]http://beta.flamp.ru[/url] (у них сразу перекидывает на поддомен Челябинска). У нас на основном домене будет Челябинск, при выборе города перекидывает на поддомены. Так как на данный ...
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1. Доработка системы для формирования нескольких мультивалютных прайс листов и привязка конкретного прайс листа к группе клиентов 2. Настройка автоматического получения остатков из 1С 3. Настройка закладки Документация в карточке товара с возможностью скачивания файлов 4. Настройка форм регистрации физического и юридического лица 5. Настройка раздела Новости на главной странице 6. Форматирование и настройка сайта Возможно с дальнейшем понадобиться консультативная помощь в настройке параметров работы системы.2. Надо подобрать платный 1с коннектор и организовать выгрузки остатков в авт режиме3. Настроить модуль documentation который открывает вкладку документация в карточке товара и позволяет скачивать файлы привязанный к товару5. Подобрать и настроить модуль новостей для размещения на главной странице
Бюджет 6000
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