Доработки OpenCart 2

Веб-программированиеЗакрытнет заявок124 просмотра
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1. Доработка системы для формирования нескольких мультивалютных прайс листов и привязка конкретного прайс листа к группе клиентов 2. Настройка автоматического получения остатков из 1С 3. Настройка закладки Документация в карточке товара с возможностью скачивания файлов 4. Настройка форм регистрации физического и юридического лица 5. Настройка раздела Новости на главной странице 6. Форматирование и настройка сайта Возможно с дальнейшем понадобиться консультативная помощь в настройке параметров работы системы.2. Надо подобрать платный 1с коннектор и организовать выгрузки остатков в авт режиме3. Настроить модуль documentation который открывает вкладку документация в карточке товара и позволяет скачивать файлы привязанный к товару5. Подобрать и настроить модуль новостей для размещения на главной странице

Бюджет 6000

OpenCart
7 лет назад
aivengom
Максим 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
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