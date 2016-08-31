Веб-приложение для составления списка фич

Нужно разработатьпарсер для сайта [url=http://test12.cs-studio.com.ua]http://test12.cs-studio.com.ua[/url] (Каталог разработан на компоненте ZOO) Сайт делался на основе сайта [url=http://beta.flamp.ru]http://beta.flamp.ru[/url] (у них сразу перекидывает на поддомен Челябинска). У нас на основном домене будет Челябинск, при выборе города перекидывает на поддомены. Так как на данный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет
Нужно приложение - редактор списков фич для проекта.
Я часто занимаюсь поиском заказов на разработку программ.
Для того, чтобы дать заказчику оценку по времени и стоимости, мне нужно составить список фич для будущего проекта.
Я хочу сделать приложение, которое поможет мне в составлении списка.
Это должно быть одностраничное веб-приложение с двумя страницами.
Функции
1. Создание/редактирование списка фич
2. Просмотр созданных списков
3. Экспорт списка в PDF
На странице создания списка фич будет дерево, в которое можно добавлять новые фичи.
Структура дерева:
# | Feature | Description | Time, hrs (min - max) | Cost (Calculated automatically)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | User registration page | Email and password | 10 | 15 | $100 - $150
1.1 | Frontend | Graphics and markup | 3 | 8 | $30 - $80
1.2 | Backend | Db, API | 7 | 7 | $70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | Login page | | 5 | 12 | $50 - $120
- Каждая строка дерева может быть детализирована добавлением дочерних строк под ней.
- Если строка содержит дочерние строки, то часы и стоимость по строке получаются суммированием часов и стоимости по дочерним строкам.
- При редактировании часов в строке, если строка содержит дочерние строки, часы в дочерних строках должны пропорционально пересчитываться.
- Стоимость получается умножением часов на рейт (стоимость часа). Рейт задается в шапке.
- Помимо таблицы, на странице редактирования списка фич должны быть поля для задания названия проекта и рейта.
- Список фич можно экспортировать в PDF.
- Укажите кодовое слово "синяя пуля" в начале вашего предложения.
- Важно: главная фича приложения: при создании списка фич можно добавлять список фич из предыдущих проектов. При этом добавляются все дочерние строки и часы.
Жду вопросов и предложений, спасибо.
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