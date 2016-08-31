Веб-приложение для составления списка фич

Привет

Нужно приложение - редактор списков фич для проекта.

Я часто занимаюсь поиском заказов на разработку программ.

Для того, чтобы дать заказчику оценку по времени и стоимости, мне нужно составить список фич для будущего проекта.

Я хочу сделать приложение, которое поможет мне в составлении списка.

Это должно быть одностраничное веб-приложение с двумя страницами.

Функции

1. Создание/редактирование списка фич

2. Просмотр созданных списков

3. Экспорт списка в PDF

На странице создания списка фич будет дерево, в которое можно добавлять новые фичи.

Структура дерева:

# | Feature | Description | Time, hrs (min - max) | Cost (Calculated automatically)

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1 | User registration page | Email and password | 10 | 15 | $100 - $150

1.1 | Frontend | Graphics and markup | 3 | 8 | $30 - $80

1.2 | Backend | Db, API | 7 | 7 | $70

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2 | Login page | | 5 | 12 | $50 - $120

Каждая строка дерева может быть детализирована добавлением дочерних строк под ней.

Если строка содержит дочерние строки, то часы и стоимость по строке получаются суммированием часов и стоимости по дочерним строкам.

При редактировании часов в строке, если строка содержит дочерние строки, часы в дочерних строках должны пропорционально пересчитываться.

Стоимость получается умножением часов на рейт (стоимость часа). Рейт задается в шапке.

Помимо таблицы, на странице редактирования списка фич должны быть поля для задания названия проекта и рейта.

Список фич можно экспортировать в PDF.

Укажите кодовое слово "синяя пуля" в начале вашего предложения.

Важно: главная фича приложения: при создании списка фич можно добавлять список фич из предыдущих проектов. При этом добавляются все дочерние строки и часы.

Нужно одностраничное приложение, база - MongoDB, бэкенд - NodeJS или asp.net core. Клиентская часть - предпочтительно ReactJS + Typescript, но рассмотрю ваши предложения.

Жду вопросов и предложений, спасибо.