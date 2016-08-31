Веб-приложение для составления списка фич

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки189 просмотров
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Привет

Нужно приложение - редактор списков фич для проекта.

Я часто занимаюсь поиском заказов на разработку программ.  

Для того, чтобы дать заказчику оценку по времени и стоимости, мне нужно составить список фич для будущего проекта.

Я хочу сделать приложение, которое поможет мне в составлении списка.

Это должно быть одностраничное веб-приложение с двумя страницами.

Функции

1. Создание/редактирование списка фич

2. Просмотр созданных списков

3. Экспорт списка в PDF

На странице создания списка фич будет дерево, в которое можно добавлять новые фичи.

Структура дерева:

# | Feature                             |   Description                    |   Time, hrs  (min - max)           |      Cost (Calculated automatically)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |   User registration page   |   Email and password       |     10                |          15         |            $100 - $150

    1.1  | Frontend           |  Graphics and markup      |      3                 |           8           |            $30 - $80

    1.2  | Backend                   |  Db, API                            |      7                 |           7           |            $70

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 |   Login page                     |                                          |     5                  |          12         |            $50 - $120 

  • Каждая строка дерева может быть детализирована добавлением дочерних строк под ней.
  • Если строка содержит дочерние строки, то часы и стоимость по строке получаются суммированием часов и стоимости по дочерним строкам.
  • При редактировании часов в строке, если строка содержит дочерние строки, часы в дочерних строках должны пропорционально пересчитываться.
  • Стоимость получается умножением часов на рейт (стоимость часа). Рейт задается в шапке.
  • Помимо таблицы, на странице редактирования списка фич должны быть поля для задания названия проекта и рейта.
  • Список фич можно экспортировать в PDF.
  • Укажите кодовое слово "синяя пуля" в начале вашего предложения.
  • Важно: главная фича приложения: при создании списка фич можно добавлять список фич из предыдущих проектов. При этом добавляются все дочерние строки и часы.
Нужно одностраничное приложение, база - MongoDB, бэкенд - NodeJS или asp.net core. Клиентская часть - предпочтительно ReactJS + Typescript, но рассмотрю ваши предложения. 

Жду вопросов и предложений, спасибо.

7 лет назад
sergey_tokarev
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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