Разработка регистратора аккаунтов

Нужно разработатьпарсер для сайта [url=http://test12.cs-studio.com.ua]http://test12.cs-studio.com.ua[/url] (Каталог разработан на компоненте ZOO) Сайт делался на основе сайта [url=http://beta.flamp.ru]http://beta.flamp.ru[/url] (у них сразу перекидывает на поддомен Челябинска). У нас на основном домене будет Челябинск, при выборе города перекидывает на поддомены. Так как на данный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Регистрация регера для Инстаграма.
Необходимые условия:
1) Регистратор аккаунтов с использованием прокси, 3G;
2) Подтверждение почты. (возможность отключения данной функции);
3) Запись выполненной работы в определенных форматах (например, "имя:логин:прокси:порт:мэйл" и т.п.);
4) Долгосрочная перспектива деловых взаимоотношений:)
Необязательное, но дополнительное условие:
1) Привязка инстаграм аккаунтов к facebook;
2) Разработка на любом яп (zennoposter - как вариант).
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