Установка и настройка шаблона Opencart - MarketShop

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Необходимо установить на хостинг и настроить шаблон MarketShop так, чтобы выглядел, как на демостенде http://opencart.magentech.com/themes/so_market/

OpenCart
7 лет назад
Misterius
Валерий 
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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