Сделать 301 редирект - 300 -400 страниц
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать доработки по сайту http://vh104032.eurodir.ru/
Что нужно сделать:
1. Карточку ЛОТА делаем как на примере:. http://rentavik.ru/nedv/commercial/?cat=27553
наполнение такое же. В таком же порядке. Слева данные, справа вакантные площади
2. Убираем из меню «Каталог» вообще.
3. В меню добавляем помещения под Банк, (переименовать здание и особняки, написать без сокращений) поменять порядок – (офисы-здания и особняки-под банк-свободное назначение-торговые площади-общепит-под скад)
4. Выяснить в каком формате обновляется база (ежедневная)
5. Изменяем форму презентации, делаем ее краткую на 2 листа. Пример скину
6. При результате поиска, чтоб выдавал "найдено столько то объектов"
7. На форме вместо квалификации по классам (А+АBB+C), сделать две кнопки «продажа и аренда».
8. Вместо бегунка метража делаем окна (метраж, цена за м2, цена за руб.в мес)
9. "Отзывы", "задать вопрос" и "вакантные площади" убрать.
10. Информацию в карточке упорядочить пример: http://rentavik.ru/nedv/commercial/?cat=27429
11. Квалификацию по классам (А+АBB+C) убрать отовсюду.
12. Убрать поиск по районам.
13. Округа привязать к поиску, чтобы не уходил в каталог сразу.
14. Удаленность и типа здания убираем из меню уже в открытом результате поиска. Вместо этого добавить в параметры : отдельны1 вход, вип офис и наличие мебели.
15. С поиском по метро тоже самое, т.е. при выборе метро он не должен уходить в каталог.
16. Убираем карту округа с формы поиска
17. На карте в метро добавить выборку: по кольцу (все станции), внутри, ТТК. Чтоб отмечались все станции например кольцевые и т.п.
18. На превьюшках в объектах убрать слайдер фото и поставить одну. Также информация должна быть следующая: ЛОТ номер: Офисное помещение
сколько минут от метро
адрес
метраж, вакантный метраж максимальный
стоимость аренды: руб в мес, руб/м2/год
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