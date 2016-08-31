Нужно сделать доработки по сайту http://vh104032.eurodir.ru/

Что нужно сделать:

1. Карточку ЛОТА делаем как на примере:. http://rentavik.ru/nedv/commercial/?cat=27553

наполнение такое же. В таком же порядке. Слева данные, справа вакантные площади

2. Убираем из меню «Каталог» вообще.

3. В меню добавляем помещения под Банк, (переименовать здание и особняки, написать без сокращений) поменять порядок – (офисы-здания и особняки-под банк-свободное назначение-торговые площади-общепит-под скад)

4. Выяснить в каком формате обновляется база (ежедневная)

5. Изменяем форму презентации, делаем ее краткую на 2 листа. Пример скину

6. При результате поиска, чтоб выдавал "найдено столько то объектов"

7. На форме вместо квалификации по классам (А+АBB+C), сделать две кнопки «продажа и аренда».

8. Вместо бегунка метража делаем окна (метраж, цена за м2, цена за руб.в мес)

9. "Отзывы", "задать вопрос" и "вакантные площади" убрать.

10. Информацию в карточке упорядочить пример: http://rentavik.ru/nedv/commercial/?cat=27429

11. Квалификацию по классам (А+АBB+C) убрать отовсюду.

12. Убрать поиск по районам.

13. Округа привязать к поиску, чтобы не уходил в каталог сразу.

14. Удаленность и типа здания убираем из меню уже в открытом результате поиска. Вместо этого добавить в параметры : отдельны1 вход, вип офис и наличие мебели.

15. С поиском по метро тоже самое, т.е. при выборе метро он не должен уходить в каталог.

16. Убираем карту округа с формы поиска

17. На карте в метро добавить выборку: по кольцу (все станции), внутри, ТТК. Чтоб отмечались все станции например кольцевые и т.п.

18. На превьюшках в объектах убрать слайдер фото и поставить одну. Также информация должна быть следующая: ЛОТ номер: Офисное помещение

сколько минут от метро

адрес

метраж, вакантный метраж максимальный

стоимость аренды: руб в мес, руб/м2/год