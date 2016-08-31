Доработки

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Нужно сделать доработки по сайту http://vh104032.eurodir.ru/

Что нужно сделать: 

1. Карточку ЛОТА делаем как на примере:.  http://rentavik.ru/nedv/commercial/?cat=27553

наполнение такое же. В таком же порядке. Слева данные, справа вакантные площади  

2. Убираем из меню «Каталог» вообще.  

3. В меню добавляем помещения под Банк, (переименовать здание и особняки, написать без сокращений) поменять порядок – (офисы-здания и особняки-под банк-свободное назначение-торговые площади-общепит-под скад)  

4. Выяснить в каком формате обновляется база (ежедневная) 

5. Изменяем форму презентации, делаем ее краткую на 2 листа. Пример скину  

6. При результате поиска, чтоб выдавал "найдено столько то объектов"  

7. На форме вместо квалификации по классам (А+АBB+C), сделать две кнопки «продажа и аренда».  

8. Вместо бегунка метража делаем окна (метраж, цена за м2, цена за руб.в мес)  

9. "Отзывы", "задать вопрос" и "вакантные площади" убрать.  

10. Информацию в карточке упорядочить пример:  http://rentavik.ru/nedv/commercial/?cat=27429

11. Квалификацию по классам (А+АBB+C) убрать отовсюду.  

12. Убрать поиск по районам.  

13. Округа привязать к поиску, чтобы не уходил в каталог сразу.  

14. Удаленность и типа здания убираем из меню уже в открытом результате поиска. Вместо этого добавить в параметры : отдельны1 вход, вип офис и наличие мебели.  

15. С поиском по метро тоже самое, т.е. при выборе метро он не должен уходить в каталог.  

16. Убираем карту округа с формы поиска  

17. На карте в метро добавить выборку: по кольцу (все станции), внутри, ТТК. Чтоб отмечались все станции например кольцевые и т.п. 

18. На превьюшках в объектах убрать слайдер фото и поставить одну. Также информация должна быть следующая: ЛОТ номер: Офисное помещение 

сколько минут от метро 

адрес 

метраж, вакантный метраж максимальный 

стоимость аренды: руб в мес, руб/м2/год

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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