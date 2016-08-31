Настройка API от Макспостер

Сделать Водрпресс с выбором города и сменой цени мужские-костюмы-москва.рф сайт сделан на woocommerce. оперативно сделать чтобы при выборе города (эту функцию тоже добавить) открывался сайт города на поддомене, например "краснодар.мужские-костюмы-москва.рф" менялись цены, адрес и контент Если вы откликаетесь – ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка автоматического добавления объявлений размещенных через сервис maxposter.ru/ на сайт. Документация на API размещена по ссылке https://github.com/maxposter/maxDealerAPI/wiki
Сам сайт сделан нв JoomShopping http://avtogalaktika.com/
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