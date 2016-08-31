Добрый день, У меня есть такая задача.

Поэтапная (agile) разработка онлайн сервиса.

1 этап такой:

-Оболочка (логин юзера, админа, финансы).

Есть 2 варианта подхода к оболочке:

а) Так как это базовый функционал веб сервисов (партнерок), возможно уже у кого то есть такие наработки на современных фреймворках, которые сократят время на старт и облегчат разработку дальше.

б) У меня есть разработка 4-х летней давности (тизерная партнерка), в которой есть функционал оболочки.

Возможно на ее основе сделать универсальную базу.

Но, она написана на функциях(без ООП) - возможно это недостаток, а может наоборот.

И дизайн надо поменять(улучшить).

-Функционал для юзера(создать кампанию, посмотреть статистику, оплата).

Хотелось бы за 1-2 недели сделать этот этап и двигаться дальше.

По деталям проекта и возникшим вопросам можно обсудить в ПМ.