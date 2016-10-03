Доработка Wordpress

Нужно сделать доработки для сайта на Wordpress:

1. Для рубрик добавить произвольное 2 текстовых поля (text-aread) и вывести данное поле в категории.

2. На сайте с помощью плагина в рубрики добавлены изображения и настроен вывод изображений подрубрик в категориях (например, http://dess85.tmweb.ru/sotrudniki/v-tk-kosmos/). Нужно сделать вывод изображения для текущей категории (чтобы при заходе в категории выводилась изображение категории). Наглядно должно выглядеть, как на макете при заходе в категорию большое фото категории слева: http://sites78.ru/knogtyup09/