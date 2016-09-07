Api на node.js

Веб-программированиеЗавершен4 заявки141 просмотр
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7 лет назад
zanzak
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dimicuss
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$20
7 дней
В процессе выполнение задачи Дмитрий показал себя как грамотный специалист в области разработки асинхронных бэкендов. Корректное общение и соблюдение сроков идут большим плюсом. Рекомендую.
Илья классный заказчик, приятный в общении, а оплата без задержек! В общем рекомендую!
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