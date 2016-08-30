dimicuss

Дмитрий dimicuss

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Пятерников Дмитрий Васильевич. Веб-разработчик.

Привет! Меня зовут Дмитрий. Я начинающий веб-разработчик из Москвы, оказываю услуги по разработке и поддерке веб сайтов. Вадею

  • HTML5
  • CSS(Stylus, postCSS)
  • JS и jQuery  JS и Node.js
  • Redis
  • Mongo.db
  • Gulp.
Github:           https://github.com/dimicuss

Личный сайт: http://pyaternikov.xyz

Отзывы заказчиков

zanzak
Илья 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Api на node.js
Node.js
В процессе выполнение задачи Дмитрий показал себя как грамотный специалист в области разработки асинхронных бэкендов. Корректное общение и соблюдение сроков идут большим плюсом. Рекомендую.
Илья классный заказчик, приятный в общении, а оплата без задержек! В общем рекомендую!
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naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Написание бота для ВК
Хотел бы еще раз поблагодарить Дмитрия за качественно сделанную работу и терпение) Хорошо когда человек знает что он делает и отвечает за результат. Рекомендую коллеги!
Отличный заказчик, коммуникабельный, хрошо ставит задачи. Огромнейшее спасибо за работу!
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