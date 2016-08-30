Пятерников Дмитрий Васильевич. Веб-разработчик.
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я начинающий веб-разработчик из Москвы, оказываю услуги по разработке и поддерке веб сайтов. Вадею
- HTML5
- CSS(Stylus, postCSS)
- JS и jQuery JS и Node.js
- Redis
- Mongo.db
- Gulp.
Личный сайт: http://pyaternikov.xyz
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Node.js
В процессе выполнение задачи Дмитрий показал себя как грамотный специалист в области разработки асинхронных бэкендов. Корректное общение и соблюдение сроков идут большим плюсом. Рекомендую.
Ответный отзыв
Илья классный заказчик, приятный в общении, а оплата без задержек! В общем рекомендую!
$1
10 баллов
9 лет назад
Хотел бы еще раз поблагодарить Дмитрия за качественно сделанную работу и терпение) Хорошо когда человек знает что он делает и отвечает за результат. Рекомендую коллеги!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, коммуникабельный, хрошо ставит задачи. Огромнейшее спасибо за работу!