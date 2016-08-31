Нужен сайт-визитка

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок251 просмотр
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Ребята доброго времени суток, ищу веб-разработчика для создания сайта визитки для молодого бренда.

Есть прообраз и все наполнение сайта. Есть рисунок-карта желаемого.

С ув. Алексей

7 лет назад
aleksey_bobyliov
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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