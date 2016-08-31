Нужен сайт-визитка

Доброго времени суток! Ищу человека, который сможет помочь сделать некоторые изменения на сайте, а именно: работа скриптов, оформление, стилистика и так далее. Важно: необходимо знать такую систему, как Ucoz. Заявку оставлять, если имеете представление об ...
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Ребята доброго времени суток, ищу веб-разработчика для создания сайта визитки для молодого бренда.
Есть прообраз и все наполнение сайта. Есть рисунок-карта желаемого.
С ув. Алексей
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