Вывод рекламы РСЯ и Адсенса на сайте

Нужно добавить админ страничку для вывода информации по результам формы.
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Сделал бэкап назад на сайте proekt-sam.ru ( движок Wordpress ) перестала отображаться вся реклама в теле статьи - хостинг beget
Нужно
1. Вверху стоит реклама Адсенса выводилась плагином Аd block 336 на 280
2. После второй картинки выводилась реклама РСЯ ( выводилась плагином Quick Adsense ) - сейчас там вообще ничего нет
3. Перед последним абзацем выводилась реклама РСЯ - плагин Wordpress Easy - она есть и чтобы осталась тоже потом
4. В конце статьи выводилась реклама Адсенса 580 на 400 плагином Ad block.
Сделать, чтобы все это обратно нормально отображалось.
Жду конкретных предложений по цене и срокам.
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