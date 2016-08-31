Вывод рекламы РСЯ и Адсенса на сайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Сделал бэкап назад на сайте proekt-sam.ru ( движок Wordpress ) перестала отображаться вся реклама в теле статьи - хостинг beget

Нужно

1. Вверху стоит реклама Адсенса выводилась плагином Аd block 336 на 280

2. После второй картинки выводилась реклама РСЯ ( выводилась плагином Quick Adsense ) - сейчас там вообще ничего нет

3. Перед последним абзацем выводилась реклама РСЯ - плагин Wordpress Easy - она есть и чтобы осталась тоже потом

4. В конце статьи выводилась реклама Адсенса 580 на 400 плагином Ad block.

Сделать, чтобы все это обратно нормально отображалось.

Жду конкретных предложений по цене и срокам.

7 лет назад
borian22
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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