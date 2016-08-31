Вывод рекламы РСЯ и Адсенса на сайте

Сделал бэкап назад на сайте proekt-sam.ru ( движок Wordpress ) перестала отображаться вся реклама в теле статьи - хостинг beget

Нужно

1. Вверху стоит реклама Адсенса выводилась плагином Аd block 336 на 280

2. После второй картинки выводилась реклама РСЯ ( выводилась плагином Quick Adsense ) - сейчас там вообще ничего нет

3. Перед последним абзацем выводилась реклама РСЯ - плагин Wordpress Easy - она есть и чтобы осталась тоже потом

4. В конце статьи выводилась реклама Адсенса 580 на 400 плагином Ad block.

Сделать, чтобы все это обратно нормально отображалось.

Жду конкретных предложений по цене и срокам.