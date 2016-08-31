Сделать дизайн адаптивным

Шаблон работал на версии 2.0.3.1, но нужно обновить до версии 2.1.0.2 Вот что получилось [url=http://dvor.navigatorway.com/]http://dvor.navigatorway.com/ [/url]Нужно исправить ошибки в шаблоне, что бы все работало. Сколько будет стоить и сроки?