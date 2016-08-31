Внести изменения (UCOZ)

Доброго времени суток! Ищу человека, который сможет помочь сделать некоторые изменения на сайте, а именно: работа скриптов, оформление, стилистика и так далее. Важно: необходимо знать такую систему, как Ucoz. Заявку оставлять, если имеете представление об этой системе. В остальном нужны стандартные знания html, css, js. Что нужно сделать, какие изменения - опишу подробнее в ЛС, там же обговариваем и цену.