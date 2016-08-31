База данных + интерфейс и обновление/выгрузка цен через API

Требуется создать модульную платформу, структуру опишу чуть ниже. А суть примерно следующая:

База данных, в которой хранится информация о товарах из разных

источников. Главным источником является Walmart, но есть и другие. У

Walmart'a есть API, и мы им пользуемся. Нам нужно обновлять информацию и

цене, доставке, и прочих параметрах в нашей БД, и затем выгружать эту

информацию на Amazon, где выставляются наши товары. Поскольку ранее мы

пользовались Google Sheets в качестве БД, то при переходе на новую БД

понадобится модуль для редактирования базы, т.к. новый товар добавляется

ежедневно (несколько пользователей этим занимаются одновременно).

Структура платформы:

Ядро: База данных и интерфейс для её отображения и редактирования (добавление новых товаров и т.д.). Отдельно должно поддерживать подключение модулей. База примерно 25 столбцов, также надо прикрутить какой-нибудь движок импортирующий/экспортирующий её в эксель формат.

Модули:

Модуль обновления цен и доступности товара с Walmart, уже существует и исправно работает как отдельная программа, написан на пхп, в качестве БД использует эксель. Нужно подружить с новой базой и

вставить в качестве модуля.

Модуль синхронизации цен между нашей базой и нашим каталогом Amazon (т.е. выгрузка цен из базы): используя библиотеки Amazon MWS (https://developer.amazonservices.com/). По сути собирает инфу из базы, и отдаёт её AWS. Если возникают ошибки, пишет.