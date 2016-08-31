Ребята доброго времени суток, ищу веб-разработчика для создания сайта визитки для молодого бренда. Есть прообраз и все наполнение сайта. Есть рисунок-карта желаемого. С ув. Алексей
База данных + интерфейс и обновление/выгрузка цен через API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать модульную платформу, структуру опишу чуть ниже. А суть примерно следующая:
База данных, в которой хранится информация о товарах из разных
источников. Главным источником является Walmart, но есть и другие. У
Walmart'a есть API, и мы им пользуемся. Нам нужно обновлять информацию и
цене, доставке, и прочих параметрах в нашей БД, и затем выгружать эту
информацию на Amazon, где выставляются наши товары. Поскольку ранее мы
пользовались Google Sheets в качестве БД, то при переходе на новую БД
понадобится модуль для редактирования базы, т.к. новый товар добавляется
ежедневно (несколько пользователей этим занимаются одновременно).
Структура платформы:
Ядро: База данных и интерфейс для её отображения и редактирования (добавление новых товаров и т.д.). Отдельно должно поддерживать подключение модулей. База примерно 25 столбцов, также надо прикрутить какой-нибудь движок импортирующий/экспортирующий её в эксель формат.
Модули:
Модуль обновления цен и доступности товара с Walmart, уже существует и исправно работает как отдельная программа, написан на пхп, в качестве БД использует эксель. Нужно подружить с новой базой и
вставить в качестве модуля.
Модуль синхронизации цен между нашей базой и нашим каталогом Amazon (т.е. выгрузка цен из базы): используя библиотеки Amazon MWS (https://developer.amazonservices.com/). По сути собирает инфу из базы, и отдаёт её AWS. Если возникают ошибки, пишет.
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