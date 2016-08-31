База данных + интерфейс и обновление/выгрузка цен через API

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать модульную платформу, структуру опишу чуть ниже. А суть примерно следующая:

База данных, в которой хранится информация о товарах из разных

источников. Главным источником является Walmart, но есть и другие. У

Walmart'a есть API, и мы им пользуемся. Нам нужно обновлять информацию и

цене, доставке, и прочих параметрах в нашей БД, и затем выгружать эту

информацию на Amazon, где выставляются наши товары. Поскольку ранее мы

пользовались Google Sheets в качестве БД, то при переходе на новую БД

понадобится модуль для редактирования базы, т.к. новый товар добавляется

ежедневно (несколько пользователей этим занимаются одновременно).

Структура платформы:

Ядро: База данных и интерфейс для её отображения и редактирования (добавление новых товаров и т.д.). Отдельно должно поддерживать подключение модулей. База примерно 25 столбцов, также надо прикрутить какой-нибудь движок импортирующий/экспортирующий её в эксель формат.

Модули:

Модуль обновления цен и доступности товара с Walmart, уже существует и исправно работает как отдельная программа, написан на пхп, в качестве БД использует эксель. Нужно подружить с новой базой и

вставить в качестве модуля.

Модуль синхронизации цен между нашей базой и нашим каталогом Amazon (т.е. выгрузка цен из базы): используя библиотеки Amazon MWS (https://developer.amazonservices.com/). По сути собирает инфу из базы, и отдаёт её AWS. Если возникают ошибки, пишет.

7 лет назад
abazid
Надим 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен сайт-визитка

    Ребята доброго времени суток, ищу веб-разработчика для создания сайта визитки для молодого бренда. Есть прообраз и все наполнение сайта. Есть рисунок-карта желаемого. С ув. Алексей

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести изменения (UCOZ)

    Доброго времени суток! Ищу человека, который сможет помочь сделать некоторые изменения на сайте, а именно: работа скриптов, оформление, стилистика и так далее. Важно: необходимо знать такую систему, как Ucoz. Заявку оставлять, если имеете представление об ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вывод рекламы РСЯ и Адсенса на сайте

    Сделал бэкап назад на сайте proekt-sam.ru ( движок Wordpress ) перестала отображаться вся реклама в теле статьи - хостинг beget Нужно 1. Вверху стоит реклама Адсенса выводилась плагином Аd block 336 на 280 2. После второй картинки выводилась ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Api на node.js

    Доделать проект, реализованные на node.js. Обработка post запросов, процессинг видео, MQ. Подробности по запросу.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ошибка последовательности загрузки. битрикс, вёрстка

    Здравствуйте. На одном из сайтом который сделан на битриксе слайдер грузится в последнюю очередь. На остальных сайтов всё загружается сверху вниз последовательно. Требуется найти косяк и починить (или даже достаточно указать на причину проблемы) Оплата Яндекс деньгами ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа на ocStore

    $35

    Сайт chemodan-sale.ru [url=http://myopencart.com]ocStore[/url] 2.1.0.2.1 1.      Cделать Filter ( установленый FilterPro не видит товары, решить проблему) 2.      Сделать вывод атрибутов в каталоге . 3.      Сделать вывод атрибутов  в карточке товара  . 4.      Перенести  товары с другого сайта. ( [url=http://myopencart.ru]ocStore[/url] 1.5.5.1.2 ) ТЗ ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад