Создать посадочную страницу на тему "удаленная работа"

Ребята доброго времени суток, ищу веб-разработчика для создания сайта визитки для молодого бренда. Есть прообраз и все наполнение сайта. Есть рисунок-карта желаемого. С ув. Алексей
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