Создать посадочную страницу на тему "удаленная работа"

Здравствуйте. На одном из сайтом который сделан на битриксе слайдер грузится в последнюю очередь. На остальных сайтов всё загружается сверху вниз последовательно. Требуется найти косяк и починить (или даже достаточно указать на причину проблемы) Оплата Яндекс деньгами ...