Создание сайта на опенкарте

Есть парсер написанный на Yii, который забирает данные с 5 сайтов и выдает API для приложения. 2 из них работают правильно, и 3 работают некорректно (перепутаны местами данные или вообще не работает). Требуется поправить вывод данных. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт, буквально не давно его сделали.
Сроки и стоимость уже знаем.
Нужно сделать точно такой же сайт по новому макету, сделав не большие правки.
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