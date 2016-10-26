Создание сайта на опенкарте

Веб-программированиеЗавершен8 заявок159 просмотров
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Есть готовый сайт, буквально не давно его сделали.

Сроки и стоимость уже знаем.

Нужно сделать точно такой же сайт по новому макету, сделав не большие правки. 

7 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
Creator_site
Николай 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
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