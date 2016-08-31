Поправить парсер на Yii

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть парсер написанный на Yii, который забирает данные с 5 сайтов и выдает API для приложения. 2 из них работают правильно, и 3 работают некорректно (перепутаны местами данные или вообще не работает). 

Требуется поправить вывод данных. 

Спасибо. 

7 лет назад
sema84
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
67 отзывов