Необходимо сделать верстку, и натянуть на WP

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок144 просмотра
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Необходимо сделать верстку, и натянуть на WP

Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

Макеты покажу по запросу. Задание срочное.

В заявках, пожалуйста оставляйте свой скайп.

С уважением.

7 лет назад
fischmegega
Антон 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв