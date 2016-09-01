Запретить ввод ссылок и защитить форму от спама

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок138 просмотров
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На сайте в форму постоянно приходит спам. Необходимо корректно запретить ввод ссылок и внести защиту от автоматической рассылки.

Содержание писем примерно такое

7 лет назад
baga2
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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