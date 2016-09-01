Запретить ввод ссылок и защитить форму от спама

Есть парсер написанный на Yii, который забирает данные с 5 сайтов и выдает API для приложения. 2 из них работают правильно, и 3 работают некорректно (перепутаны местами данные или вообще не работает). Требуется поправить вывод данных. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте в форму постоянно приходит спам. Необходимо корректно запретить ввод ссылок и внести защиту от автоматической рассылки.
Содержание писем примерно такое
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