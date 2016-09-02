Генерация словосочетаний из столбцов CSV файла

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Дорый день,

Описание задачи ниже, в заявке указывайте ориентировочный бюджет и сроки исполнения.

Задача

По входному файлу, содержащему правила конкатенации столбцов в CVS файле составить всевозможные варианты конкатенации строк из заданных в файлах столбцов + валидные 

sql select запросы (WHERE части содержатся рядом с данными, см. пример данных).

Входные данные

  • файл forlumas, в котором на новой строке находится правило конкатенации столбцов из входных файлов,
  • директория data, в котором содержатся csv файлы с произвольным именем.
Выходные данные

  • новая директория data_keywords, в котором содержатся csv файлы - результат генерации,
  • каждый файл в директории именован в соответствии со входным файлом каждый csv файл содержит 2 столбца
  • первый столбец - результат генерации словосочетания,
  • второй столбец - результат генерации валидного SQL запроса.
Требования к скрипту\программе

  • язык исполнения - не имеет значения, но необходима работа из командной строки, пример: ./program -f formula -d data
  • необходимо предоставить краткий readme с командами какие пакеты нужно доставить чтобы программа запустилась
  • все сгенерированные SQL запросы получают данные из одной таблицы, но название этой таблицы должно быть конфигурируемо через скрипт и\или параметр командной строки
  • формат входного файла такой, что в столбце A данные, в столбце B sql select выражния, в столбце C данные, в столбце D sql select выражния и тд, НО правила не учитывают то, что есть sql выражения, т.е. если правило имеет вид a+b+c, это означает что данные должны браться из csv столбцов a,c,e (1ый, 3ий, 5ый).
  • словосочетания состовляются из всех возможных переборов строк в соответствующих столбцах, например (без учета sql выражений)
Если входная таблица выглядит

[code]

а1 b1 c1

а2 b2 c2

а3    с3

а4[/code]

А формула 

[code]c+b

[/code]

То результат будет (конкатенация через пробел)

[code]

c1 b1

c1 b2

c2 b1

c2 b2

c3 b1

c3 b2[/code]

Пример данных

https://yadi.sk/d/6l5YrFIWufCRs

или во вложении

С Уважением,

Дмитрий.

7 лет назад
hum111
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад