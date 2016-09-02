Генерация словосочетаний из столбцов CSV файла

Есть парсер написанный на Yii, который забирает данные с 5 сайтов и выдает API для приложения. 2 из них работают правильно, и 3 работают некорректно (перепутаны местами данные или вообще не работает). Требуется поправить вывод данных. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дорый день,
Описание задачи ниже, в заявке указывайте ориентировочный бюджет и сроки исполнения.
Задача
По входному файлу, содержащему правила конкатенации столбцов в CVS файле составить всевозможные варианты конкатенации строк из заданных в файлах столбцов + валидные
sql select запросы (WHERE части содержатся рядом с данными, см. пример данных).
Входные данные
- файл forlumas, в котором на новой строке находится правило конкатенации столбцов из входных файлов,
- директория data, в котором содержатся csv файлы с произвольным именем.
- новая директория data_keywords, в котором содержатся csv файлы - результат генерации,
- каждый файл в директории именован в соответствии со входным файлом каждый csv файл содержит 2 столбца
- первый столбец - результат генерации словосочетания,
- второй столбец - результат генерации валидного SQL запроса.
- язык исполнения - не имеет значения, но необходима работа из командной строки, пример: ./program -f formula -d data
- необходимо предоставить краткий readme с командами какие пакеты нужно доставить чтобы программа запустилась
- все сгенерированные SQL запросы получают данные из одной таблицы, но название этой таблицы должно быть конфигурируемо через скрипт и\или параметр командной строки
- формат входного файла такой, что в столбце A данные, в столбце B sql select выражния, в столбце C данные, в столбце D sql select выражния и тд, НО правила не учитывают то, что есть sql выражения, т.е. если правило имеет вид a+b+c, это означает что данные должны браться из csv столбцов a,c,e (1ый, 3ий, 5ый).
- словосочетания состовляются из всех возможных переборов строк в соответствующих столбцах, например (без учета sql выражений)
[code]
а1 b1 c1
а2 b2 c2
а3 с3
а4[/code]
А формула
[code]c+b
[/code]
То результат будет (конкатенация через пробел)
[code]
c1 b1
c1 b2
c2 b1
c2 b2
c3 b1
c3 b2[/code]
Пример данных
https://yadi.sk/d/6l5YrFIWufCRs
или во вложении
С Уважением,
Дмитрий.
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
На [url=http://specvrn.ru]сайте[/url] в [url=http://prntscr.com/ccsll8]форму[/url] постоянно приходит спам. Необходимо корректно запретить ввод ссылок и внести защиту от автоматической рассылки. Содержание писем примерно [url=https://cloud.mail.ru/public/6Krf/JsBcuFEuL]такое [/url]Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на wordpress + avada. Ссылка http://goo.gl/sQCqAC Сейчас так. У нас 50+% трафика мобильного хотим более мобильный вид, и с ватсапом и вибером.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
нужно написать парсер под eBay по индивидуальным требованиям. Подробности в личной переписке.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать несложный php-скрипт для запроса и обработки данных API. Примеры запросов и документация: [url=http://business.skyscanner.net/portal/ru-RU/Documentation/FlightsBrowseCacheRoutes]http://business.skyscanner.net/portal/ru-RU/Documentation/FlightsBrowseCacheRoutes[/url] ТЗ: [url=http://goo.gl/3EKBVw]goo.gl/3EKBVw[/url]Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно установить плагин на сайт b-tur.by - сайт на вордпрессе. Вкладка = наши туры= нужна форма где можно больше количество стран поместить, нежели сейчасВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть готовый сайт, буквально не давно его сделали. Сроки и стоимость уже знаем. Нужно сделать точно такой же сайт по новому макету, сделав не большие правки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется создать модульную платформу, структуру опишу чуть ниже. А суть примерно следующая: База данных, в которой хранится информация о товарах из разных источников. Главным источником является Walmart, но есть и другие. У Walmart'a есть API, и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Ребята доброго времени суток, ищу веб-разработчика для создания сайта визитки для молодого бренда. Есть прообраз и все наполнение сайта. Есть рисунок-карта желаемого. С ув. АлексейВеб-программирование17 заявокЗакрыт7 лет назад