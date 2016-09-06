Вывод списка пунктов самовывоза через api boxberry

Веб-программированиеЗавершен6 заявок281 просмотр
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Добрый. Есть открытый api boxberry:

http://api.boxberry.de/

http://boxberry.ru/business_solutions/it_solutions/files/api_boxberry.pdf

У нас есть переменная с названием города, например:

$mycity = 'Москва';

Нужно на основании города вывести список пунктов выдачи в формате:

Наименование ПВЗ

Полный адрес

Телефон или телефоны

График работы

Скрипт на php.

7 лет назад
LiveSib
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dpashkov
Дмитрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличный программист, спасибо.
Отлично! Рекомендую
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