Вируал март

Есть сайт.

На сайте настроен конвертер валют.

Т.е. цены указаны в у.е. или евро и по формуле автоматически конвертируются ежедневно

Нам нужно убрать эту привязку. Оставить - укр. грн.

Если мы задаем в товаре цену в грн - то она выводит в товаре кооректно, но в иных местах - сопутвующие или общий перечень цена перемножается или наоборот делится на валюту и таким образом искажается + сопутвующую комплектацию можно задать только в у.е.