Вируал март

Есть парсер написанный на Yii, который забирает данные с 5 сайтов и выдает API для приложения. 2 из них работают правильно, и 3 работают некорректно (перепутаны местами данные или вообще не работает). Требуется поправить вывод данных. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт.
На сайте настроен конвертер валют.
Т.е. цены указаны в у.е. или евро и по формуле автоматически конвертируются ежедневно
Нам нужно убрать эту привязку. Оставить - укр. грн.
Если мы задаем в товаре цену в грн - то она выводит в товаре кооректно, но в иных местах - сопутвующие или общий перечень цена перемножается или наоборот делится на валюту и таким образом искажается + сопутвующую комплектацию можно задать только в у.е.
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