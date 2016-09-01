Настроить корректно CDN на видео сервере

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Не показывает некоторые видео на мобильных устройствах (на компьютере все работает).пример http://goo.gl/XvJqHq, но http://goo.gl/D9LMnC показывает нормально.Для компьютеров лежит файл в формате .flv, для мобильных устройств в формате .mp4

7 лет назад
artbyk
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад