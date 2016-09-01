Работа с плагином BOOKED Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
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Нужна небольшая помощь по настройке плагина, может кто то за символическую плату поможет) 

Дело в том что, установив в настройках плагина "гостевой режим"- т.е регистрация для записи не нужна, все равно не убираются поля name и email, что я только уже не пробывал, все тщетно.

WordPress
7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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