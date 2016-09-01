Работа с плагином BOOKED Wordpress

Нужна небольшая помощь по настройке плагина, может кто то за символическую плату поможет)

Дело в том что, установив в настройках плагина "гостевой режим"- т.е регистрация для записи не нужна, все равно не убираются поля name и email, что я только уже не пробывал, все тщетно.