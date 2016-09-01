Верстка html, jquery, javascript

Есть сайт. На сайте настроен конвертер валют. Т.е. цены указаны в у.е. или евро и по формуле автоматически конвертируются ежедневно Нам нужно убрать эту привязку. Оставить - укр. грн. Если мы задаем в товаре цену в грн - то ...