Сформировать YML файл для загрузки в Яндекс Маркет

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка102 просмотра
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Необходимо сформировать YML файл для загрузки каталога в Яндекс Маркет.

Сайт http://www.ttsauto.ru

Интересуют сроки и стоимость.

7 лет назад
Kreml
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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