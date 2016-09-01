Все задания на основные корректировки, которые необходимо внести на сайт и доработки написаны в прикрепленном файле. Нужно выполнить все пункты. Сайт http://www.live-today.mba/ создавался сайт в программе Themler. При желании можно не дорабатывать а сделать сайт заново, главное ...
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Доработка проекта на OpenCart 2 – срочно
Часть вёрстки, есть не много програминга
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