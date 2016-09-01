Доработать сайт.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок174 просмотра
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Все задания на основные корректировки, которые необходимо внести на сайт и доработки написаны в прикрепленном файле. Нужно выполнить все пункты. Сайт http://www.live-today.mba/ создавался сайт в программе Themler. При желании можно не дорабатывать а сделать сайт заново, главное что бы внешний вид был такой же. 

Просьба , кто просит предоплату , не писать ..

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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