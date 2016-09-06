Настройка 301 редиректов

Веб-программированиеЗавершен4 заявки129 просмотров
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Здравствуйте, есть сайт на самописной cms (php+mysql). Есть проблемы с индексированием. Нужно закрыть дубли страниц, написав 301 редиректы.

Стандартные приемы в .htaccess не работают или работают но неправильно.

Необходимо разобраться в проблеме и найти способ создания 301 редиректов со слеша на без слеша и со страницы на страницу. Возможно перенаправления будет обрабатывать php или js на усмотрение исполнителя, надо будет аргументировать выбор.

7 лет назад
Fun_Colors
Арсений 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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$10
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