Настройка 301 редиректов

Здравствуйте, есть сайт на самописной cms (php+mysql). Есть проблемы с индексированием. Нужно закрыть дубли страниц, написав 301 редиректы.

Стандартные приемы в .htaccess не работают или работают но неправильно.

Необходимо разобраться в проблеме и найти способ создания 301 редиректов со слеша на без слеша и со страницы на страницу. Возможно перенаправления будет обрабатывать php или js на усмотрение исполнителя, надо будет аргументировать выбор.