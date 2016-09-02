Получить базу видеообзоров

Есть рисунок главной страницы. На его основе надо сделать сайт с помощью какой-нибудь CMS, но лучше использовать Prestashop. Нюансы: на главной нужны фильтры по различным категориям товаров и вывод товаров в виде точек на карте. В данном ...
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Нужна некоторая база видеообзоров товаров. Источники обсуждаются.
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