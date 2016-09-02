Получить базу видеообзоров

Веб-программированиеЗавершен1 заявка108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна некоторая база видеообзоров товаров. Источники обсуждаются.

7 лет назад
aristoc102
Виталий 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$400
8 дней
Профессиональный подход, человек знает свое дело. Все хорошо.
Не первый проект для этого заказчика, все как всегда без проблем. Рекомендую.