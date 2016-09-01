На основе CMS Prestashop сделать простой сайт. Дизайн главной есть.

Есть рисунок главной страницы. На его основе надо сделать сайт с помощью какой-нибудь CMS, но лучше использовать Prestashop.

Нюансы: на главной нужны фильтры по различным категориям товаров и вывод товаров в виде точек на карте.

В данном случае "товаром" будет являтся объекты недвижимости, соответственно, в карточке "товара" нужно нужно будет всё адаптировать под их критерии.

Оплата строго яндекс-деньгами или Paypal.