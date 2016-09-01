На основе CMS Prestashop сделать простой сайт. Дизайн главной есть.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки150 просмотров
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Есть рисунок главной страницы.  На его основе надо сделать сайт с помощью какой-нибудь CMS, но лучше использовать Prestashop. 

Нюансы: на главной нужны фильтры по различным категориям товаров и вывод товаров в виде точек на карте. 

В данном случае "товаром" будет являтся объекты недвижимости, соответственно, в карточке "товара" нужно нужно будет всё адаптировать под их критерии. 

Оплата строго яндекс-деньгами или Paypal.

Prestashop
7 лет назад
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
inaumov
Игорь 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-3)
7 лет назад
$40
2 дня
Игорь старается работать тщательно, учитывая пожелания клиента. И сам предлагает интересные варианты. Продолжим с ним работу. Увы, отзыв приходится переделывать, хотя всё вышенаписанное было верно до вчерашнего вечера. После получения полной оплаты исполнитель перестал выходить на связь. Даже не знаю, как это можно комментировать. Нормальный в общении приятный человек, адекватный и вдруг на пустом месте такие странности.
Задача была поставлена грамотно, Олег учел все мои пожелания. Проблем с оплатой не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.