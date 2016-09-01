WEB таблица используя API

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Добрый день.

Нужно на сайте сделать табличку, данные забирать через API писать в свою базу и 1 раз в день обновлять данные собственной базы. Файлы прикрепил.

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7 лет назад
DDMDDM
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
inaumov
Игорь 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-3)
7 лет назад
$100
7 дней
Увы и ах. Пропал.
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